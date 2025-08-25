Ситуация на фронте за сутки 25 августа — обновленные данные Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские войска держат оборону на нескольких направлениях фронта. За прошедшие сутки россияне совершили не менее 4735 обстрелов и активно наступали на нескольких направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Чем атаковали россияне на фронте за сутки

По уточненным данным, оккупанты совершили один ракетный и 79 авиационных ударов, использовав одну ракету и 130 управляемых авиабомб. Враг провел 4 735 обстрелов, из них 26 - из реактивных систем залпового огня, а также применил 4 711 дронов-камикадзе.

Под ударами оказались районы Сум, Новой и Старой Гуты на Сумщине, Белогорья в Запорожье, а также Надднепрянское и Львов на Херсонщине.

Что удалось уничтожить

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять скоплений личного состава и техники врага, четыре артиллерийские установки, командно-наблюдательный пункт и станцию радиоэлектронной борьбы.

Какова ситуация на фронте - самые горячие направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские бойцы отбили десять атак, тогда как на Южно-Слобожанском враг штурмовал пять раз в районе Волчанска и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении произошло десять боев вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая.

Особенно интенсивными остаются бои на Лиманском направлении - там произошло 20 атак возле Нового Мира, Грековки, Торского, Ивановки, Редкодуба и Карповки, а также в направлении Среднего, Дроновки, Шандриголового и Серебрянки.

На Северском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону, а на Краматорском шесть раз штурмовал позиции в районах Майского и Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты пять раз атаковали вблизи Щербиновки и Русиного Яра.

Наиболее ожесточенные бои шли на Покровском направлении - украинские воины остановили 46 штурмов в районах ряда населенных пунктов, в частности Покровска, Затишка, Новоэкономичного и Удачного.

На Новопавловском направлении произошло 31 столкновение, тогда как на Ореховском украинские воины отбили одну атаку возле Приморского.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил. На Волынском и Полесском направлениях также не обнаружено признаков формирования ударных группировок.

Потери противника за сутки составили 870 человек. Кроме того, уничтожен один танк, восемь бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 291 беспилотник оперативно-тактического уровня, 79 автомобилей и четыре единицы специальной техники.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский ответил,будет ли Украина уступать территории России в обмен на мир.

Также ВСУ недавно продвинулись в Донецкой области и частично освободили село от российских войск.