Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне штурмуют несколько направлений — ситуация на фронте

Россияне штурмуют несколько направлений — ситуация на фронте

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 09:00
Ситуация на фронте за сутки 25 августа — обновленные данные Генштаба ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские войска держат оборону на нескольких направлениях фронта. За прошедшие сутки россияне совершили не менее 4735 обстрелов и активно наступали на нескольких направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Чем атаковали россияне на фронте за сутки

По уточненным данным, оккупанты совершили один ракетный и 79 авиационных ударов, использовав одну ракету и 130 управляемых авиабомб. Враг провел 4 735 обстрелов, из них 26 - из реактивных систем залпового огня, а также применил 4 711 дронов-камикадзе.

Под ударами оказались районы Сум, Новой и Старой Гуты на Сумщине, Белогорья в Запорожье, а также Надднепрянское и Львов на Херсонщине.

Что удалось уничтожить 

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять скоплений личного состава и техники врага, четыре артиллерийские установки, командно-наблюдательный пункт и станцию радиоэлектронной борьбы.

Какова ситуация на фронте - самые горячие направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские бойцы отбили десять атак, тогда как на Южно-Слобожанском враг штурмовал пять раз в районе Волчанска и в направлении Двуречанского.

null
Южно-Слобожанское направление: Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении произошло десять боев вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая.

null
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Особенно интенсивными остаются бои на Лиманском направлении - там произошло 20 атак возле Нового Мира, Грековки, Торского, Ивановки, Редкодуба и Карповки, а также в направлении Среднего, Дроновки, Шандриголового и Серебрянки.

null
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону, а на Краматорском шесть раз штурмовал позиции в районах Майского и Часового Яра.

null
Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении оккупанты пять раз атаковали вблизи Щербиновки и Русиного Яра.

null
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее ожесточенные бои шли на Покровском направлении - украинские воины остановили 46 штурмов в районах ряда населенных пунктов, в частности Покровска, Затишка, Новоэкономичного и Удачного.

null
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении произошло 31 столкновение, тогда как на Ореховском украинские воины отбили одну атаку возле Приморского.

null
Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил. На Волынском и Полесском направлениях также не обнаружено признаков формирования ударных группировок.

Потери противника за сутки составили 870 человек. Кроме того, уничтожен один танк, восемь бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 291 беспилотник оперативно-тактического уровня, 79 автомобилей и четыре единицы специальной техники.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский ответил,будет ли Украина уступать территории России в обмен на мир.

Также ВСУ недавно продвинулись в Донецкой области и частично освободили село от российских войск.

российские войска Донецкая область Генштаб ВСУ фронт ситуация на фронте
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации