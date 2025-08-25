Ситуація на фронті за добу 25 серпня — оновлені дані Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська тримають оборону на кількох напрямках фронту. Впродовж минулої доби росіяни здійснили щонайменше 4735 обстрілів та активно наступали на кількох напрямках.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Чим атакували росіяни на фронті за добу

За уточненими даними, окупанти здійснили один ракетний та 79 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 130 керованих авіабомб. Ворог провів 4 735 обстрілів, з них 26 — із реактивних систем залпового вогню, а також застосував 4 711 дронів-камікадзе.

Під ударами опинилися райони Сум, Нової та Старої Гути на Сумщині, Білогір’я на Запоріжжі, а також Наддніпрянське і Львове на Херсонщині.

Що вдалося знищити

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять скупчень особового складу та техніки ворога, чотири артилерійські установки, командно-спостережний пункт та станцію радіоелектронної боротьби.

Яка ситуація на фронті — найгарячіші напрямки

На Північно-Слобожанському й Курському напрямках українські бійці відбили десять атак, тоді як на Південно-Слобожанському ворог штурмував п’ять разів у районі Вовчанська та в напрямку Дворічанського.

Південно-Слобожанський напрямок: Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку відбулося десять боїв поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Особливо інтенсивними залишаються бої на Лиманському напрямку — там відбулося 20 атак біля Нового Миру, Греківки, Торського, Іванівки, Рідкодуба та Карпівки, а також у напрямку Середнього, Дронівки, Шандриголового та Серебрянки.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону, а на Краматорському шість разів штурмував позиції в районах Майського та Часового Яру.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку окупанти п’ять разів атакували поблизу Щербинівки та Русиного Яру.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільш запеклі бої точилися на Покровському напрямку — українські воїни зупинили 46 штурмів у районах низки населених пунктів, зокрема Покровська, Затишка, Новоекономічного та Удачного.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку відбулося 31 зіткнення, тоді як на Оріхівському українські воїни відбили одну атаку біля Приморського.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках також не виявлено ознак формування ударних угруповань.

Втрати противника за добу склали 870 осіб. Крім того, знищено один танк, вісім броньованих машин, 48 артилерійських систем, 291 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський відповів, чи буде Україна поступатися територіями Росії в обмін на мир.

Також ЗСУ нещодавно просунулися на Донеччині та частково звільнили село від російських військ.