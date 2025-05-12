Российский военный. Фото: росСМИ

На фоне растущего напряжения на приграничных территориях России, украинская разведка перехватила очередной разговор, который свидетельствует о панике и хаосе среди местного населения. Один из жителей Брянской области, в частности Климовского района, рассказывает о масштабных разрушениях и беспомощности российских военных.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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"В Климовском районе 150 домов уничтожено. Там жило триста человек, а осталось сорок", — говорит он, констатируя катастрофическое сокращение численности населения в результате боевых действий.

Мужчина также обращает внимание на загадочное исчезновение инфраструктуры в регионе. В частности, по его словам, "мост между Демняками и Азаровкой разнесло реактивным снарядом".

В то же время Главное управление разведки Министерства обороны Украины напоминает: "каждое военное преступление против украинского народа не останется безнаказанным — справедливое возмездие неизбежно".

Напомним, недавно ГУР обнародовало перехват, как россияне жаловались на украинские FPV-дроны на Купянском направлении.

Также в разведке сообщили, что в России родственникам ликвидированных в Украине оккупантов из Дагестана не выплачивают компенсации.