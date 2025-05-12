Росіяни продовжують тікати з прикордоння — перехоплення ГУР

Російський військовий. Фото: росЗМІ

На тлі зростаючої напруги на прикордонних територіях Росії, українська розвідка перехопила чергову розмову, яка свідчить про паніку та хаос серед місцевого населення. Один із мешканців Брянської області, зокрема Климовського району, розповідає про масштабні руйнування та безпорадність російських військових.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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"В Климовському районі 150 будинків знищено. Там жило триста людей, а залишилось сорок", — говорить він, констатуючи катастрофічне скорочення кількості населення внаслідок бойових дій.

Чоловік також звертає увагу на загадкове зникнення інфраструктури в регіоні. Зокрема, за його словами, "міст між Демняками та Азаровкою рознесло реактивним снарядом".

Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує: "кожен воєнний злочин проти українського народу не залишиться безкарним — справедлива відплата неминуча".

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило перехоплення, як росіяни скаржилися на українські FPV-дрони на Куп'янському напрямку.

Також в розвідці повідомили, що в Росії родичам ліквідованих в Україні окупантів з Дагестану не виплачують компенсації.