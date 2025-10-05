Россияне атаковали Славянск — есть раненые

Последствия атаки РФ на Славянск. Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские войска атаковали Славянск Донецкой области. В результате вражеского обстрела ранены шесть гражданских, также повреждены более 20 домов.

Об этом информирует Донецкая областная прокуратура в Facebook в воскресенье, 5 октября.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки РФ на Славянск. Фото: Донецкая областная прокуратура

Россияне обстреляли Славянск — какие последствия

По данным прокуратуры, в Славянске в результате попадания в дом ранены 6 гражданских, среди которых несовершеннолетний.

Итак, 4 октября около 22:40 российские войска обстреляли Славянск, сбросив авиабомбы ФАБ-250 с УМПК.

Последствия атаки РФ на Славянск. Фото: Донецкая областная прокуратура

Средства поражения попали по многоквартирному дому. В своих домах ранены две женщины 60 и 70 лет, три 31, 41 и 57-летних мужчины и несовершеннолетний парень. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ссадины, резаные раны, ушибы, перелом. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Последствия атаки РФ на Славянск. Фото: Донецкая областная прокуратура

Кроме того, в населенном пункте повреждены по меньшей мере 26 домов, более 20 автомобилей, фасады магазинов и кафе. Окончательные последствия вражеской атаки устанавливаются.

Напомним, что в результате вражеского обстрела Львовской области погибли по меньшей мере четыре человека.

Также мы информировали, что после массированного удара РФ по Львову в жилой застройке нашли обломок ракеты.