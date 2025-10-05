Росіяни атакували Слов'янськ — є поранені

Наслідки атаки РФ на Слов'янськ. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу поранено шість цивільних, також пошкоджено понад 20 будинків.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура у Facebook у неділю, 5 жовтня.

Росіяни обстріляли Слов'янськ — які наслідки

За даними прокуратури, у Словʼянську внаслідок влучання у будинок поранено 6 цивільних, серед яких неповнолітній.

Отже, 4 жовтня близько 22:40 російські війська обстріляли Словʼянськ, скинувши авіабомби ФАБ-250 з УМПК.

Засоби ураження поцілили по багатоквартирному будинку. У своїх оселях поранено двох жінок 60 і 70 років, трьох 31, 41 й 57-річних чоловіків та неповнолітнього хлопця. У них діагностовано мінно-вибухові травми, садна, різані рани, забої, перелом. Потерпілим надано медичну допомогу.

Крім того, у населеному пункті пошкоджено щонайменше 26 будинків, понад 20 автівок, фасади магазинів та кафе. Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.

Нагадаємо, що внаслідок ворожого обстрілу Львівської області загинули щонайменше четверо людей.

Також ми інформували, що після масованого удару РФ по Львову у житловій забудові знайшли уламок ракети.