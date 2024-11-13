Обстрел Запорожья - что известно о российской атаке 13 ноября

Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Российская армия в ночь на 13 ноября обстреляла Запорожье. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в среду, 13 ноября.

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Атака на Запорожье в ночь на 13 ноября

Россияне обстреляли город после часа ночи. Как отметил Иван Федоров, из-за ударов были разрушения.

"В результате вражеских обстрелов пострадали объекты инфраструктуры", — написал начальник Запорожской ОВА.

Сообщение об обстреле Запорожья. Фото: скриншот

К счастью, ночная атака не повлекла за собой жертв. По словам чиновника, травмирования тоже никто не получил.

"К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщил Иван Федоров.

Обстрелы Запорожской области

Как сообщили в Запорожской ОВА, за минувшие сутки российская армия нанесла 510 ударов по 16 населенным пунктам области.

"69-летняя женщина получила ранения в результате российских атак по Запорожскому району", — говорится в сообщении.

Сообщения об обстрелах Запорожской области. Фото: скриншот

Российские войска авиацией били по Запорожью, Каменному, Кушугуму, Степногорску, Каменскому, Приморскому и Малой Токмачке.

"323 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку", — сообщили в ОВА.

Кроме того, область обстреливали из РСЗО и артиллерии. По информации ОВА, в сутки поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, 13 ноября утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Киевляне начали собираться в метро, чтобы переждать угрозу БПЛА и ракетную опасность.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что через неделю армия РФ запустила по Украине сотни управляемых авиабомб и дронов.