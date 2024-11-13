Обстріл Запоріжжя — що відомо про російську атаку 13 листопада

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Російська армія в ніч проти 13 листопада обстріляла Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в Telegram в середу, 13 листопада.

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Атака на Запоріжжя в ніч на 13 листопада

Росіяни обстріляли місто після першої години ночі. Як зазначив Іван Федоров, через удари були руйнування.

"Внаслідок ворожого обстрілу постраждали об'єкти інфраструктури", — написав начальник Запоріжської ОВА.

Повідомлення про обстріл Запоріжжя. Фото: скриншот

На щастя, нічна атака не спричинила жертв. За словами чиновника, травмувань теж ніхто не зазнав.

"На щастя, минулося без постраждалих", — повідомив Іван Федоров.

Обстріли Запорізької області

Як повідомили в Запорізькій ОВА, за минулу добу російська армія нанесла 510 ударів по 16 населених пунктах області.

"69-річна жінка отримала поранення внаслідок російських атак по Запорізькому району", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про обстріли Запорізької області. Фото: скриншот

Російські війська авіацією гатили по Запоріжжю, Кам’яному, Кушугуму, Степногірську, Кам’янському, Приморському та Малій Токмачці.

"323 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку", — повідомили в ОВА.

Крім того, область обстрілювали з РСЗВ та артилерії. За інформацією ОВА, за добу надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 13 листопада вранці по всій території України оголосили повітряну тривогу. Кияни почали збиратись в метро, аби перечекати загрозу БпЛА та ракетну небезпеку.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень армія РФ запустила по Україні сотні керованих авіабомб та дронів.