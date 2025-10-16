Видео
Україна
Видео

Главная Армия РФ атаковала Запорожскую область — есть раненый и разрушения

РФ атаковала Запорожскую область — есть раненый и разрушения

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 07:38
РФ атаковала Запорожскую область — есть раненый
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В течение суток российские оккупанты массированно атаковали Запорожскую область. В результате вражеского обстрела один человек получил ранения, также зафиксирован ряд разрушений.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в четверг, 16 октября.

Атака РФ на Запорізьку область
Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожскую область — какие последствия

В течение суток российские войска нанесли 587 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Один человек ранен в результате атаки дрона по Пологовскому району.

По данным главы ОВА, российские захватчики совершили 9 авиационных ударов по Лукьяновскому, Орехову, Егоровке, Малой Токмачке, Сладкому, Новому и Полтавке.

В частности, 381 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Червоноднепровку, Магдалиновку, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку, Гуляйпольское, Волшебное.

Кроме того, три обстрела из РСЗО нанесены по территории Новоандреевки, Малой Токмачки и Полтавки.

Также 194 артиллерийских удара оккупанты нанесли по территории Червоноднепровки, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Сообщается, что поступило 21 сообщение о повреждении жилья.

Напомним, что сегодня утром в Чернигове прогремели мощные взрывы — была объявлена ракетная опасность.

Также утром 16 октября мощные взрывы раздавались в Харькове, Кропивницком и Полтаве.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
