РФ атакувала Запорізьку область — є поранений

Протягом доби російські окупанти масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу один чоловік зазнав поранень, також зафіксовано низку руйнувань.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у четвер, 16 жовтня.

Атака РФ на Запорізьку область — які наслідки

Упродовж доби російські війська завдали 587 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Один чоловік поранений внаслідок атаки дрону по Пологівському району.

За даними очільника ОВА, російські загарбники здійснили 9 авіаційних ударів по Лук'янівському, Оріхову, Єгорівці, Малій Токмачці, Солодкому, Новому та Полтавці.

Зокрема, 381 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Червонодніпровку, Магдалинівку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Гуляйпільське, Чарівне.

Крім того, три обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Малої Токмачки та Полтавки.

Також 194 артилерійських удари окупанти завдали по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Повідомляється, що надійшло 21 повідомлення про пошкодження житла.

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Чернігові пролунали потужні вибухи — було оголошено ракетну небезпеку.

Також вранці 16 жовтня потужні вибухи лунали у Харкові, Кропивницькому та Полтаві.