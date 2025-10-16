Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни атакували Запорізьку область — є поранений та руйнування

Росіяни атакували Запорізьку область — є поранений та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 07:38
РФ атакувала Запорізьку область — є поранений
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Протягом доби російські окупанти масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу один чоловік зазнав поранень, також зафіксовано низку руйнувань.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у четвер, 16 жовтня.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Запорізьку область
Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА

Атака РФ на Запорізьку область — які наслідки

Упродовж доби російські війська завдали 587 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Один чоловік поранений внаслідок атаки дрону по Пологівському району.

За даними очільника ОВА, російські загарбники здійснили 9 авіаційних ударів по Лук'янівському, Оріхову, Єгорівці, Малій Токмачці, Солодкому, Новому та Полтавці.

Зокрема, 381 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Червонодніпровку, Магдалинівку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку,  Гуляйпільське, Чарівне.

Крім того, три обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Малої Токмачки та Полтавки.

Також 194 артилерійських удари окупанти завдали по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Повідомляється, що надійшло 21 повідомлення про пошкодження житла.

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Чернігові пролунали потужні вибухи — було оголошено ракетну небезпеку.

Також вранці 16 жовтня потужні вибухи лунали у Харкові, Кропивницькому та Полтаві.

Запорізька область обстріли війна в Україні Росія атака поранення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації