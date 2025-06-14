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Россияне атаковали Украину — сколько целей сбили силы ПВО

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Дата публикации 14 июня 2025 10:19
Атака РФ на Украину - сколько целей сбила ПВО
Мобильные огневые группы работают по целям РФ. Фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В ночь на 14 июня российские захватчики в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В ночь на 14 июня (с 22:00 13 июня) российские захватчики атаковали Украину 58 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Этой ночью враг запускал дроны с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Основные направления воздушного удара — Харьковщина, Донецкая область, Днепропетровщина и Запорожье.

Этой ночью воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 23 — сбиты огневыми средствами поражения, 20 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, падение сбитых (обломки) в 5 локациях.

Робота ППО
Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Напомним, что в ночь на 14 июня беспилотники атаковали территорию России.

Кроме того, недавно на Запорожском направлении истребитель Воздушных сил ВСУ атаковал российский пункт управления операторов БпЛА.

ВСУ обстрелы война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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