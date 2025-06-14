Атака РФ на Украину - сколько целей сбила ПВО

Россияне атаковали Украину — сколько целей сбили силы ПВО
В ночь на 14 июня российские захватчики в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО
В ночь на 14 июня (с 22:00 13 июня) российские захватчики атаковали Украину 58 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Этой ночью враг запускал дроны с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ.
Основные направления воздушного удара — Харьковщина, Донецкая область, Днепропетровщина и Запорожье.
Этой ночью воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 23 — сбиты огневыми средствами поражения, 20 — локально потеряны/подавлены РЭБ.
К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, падение сбитых (обломки) в 5 локациях.
Напомним, что в ночь на 14 июня беспилотники атаковали территорию России.
Кроме того, недавно на Запорожском направлении истребитель Воздушных сил ВСУ атаковал российский пункт управления операторов БпЛА.
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