Атака РФ на Украину - сколько целей сбила ПВО

Мобильные огневые группы работают по целям РФ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 14 июня российские захватчики в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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В ночь на 14 июня (с 22:00 13 июня) российские захватчики атаковали Украину 58 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Этой ночью враг запускал дроны с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Основные направления воздушного удара — Харьковщина, Донецкая область, Днепропетровщина и Запорожье.

Этой ночью воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 23 — сбиты огневыми средствами поражения, 20 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, падение сбитых (обломки) в 5 локациях.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Напомним, что в ночь на 14 июня беспилотники атаковали территорию России.

Кроме того, недавно на Запорожском направлении истребитель Воздушных сил ВСУ атаковал российский пункт управления операторов БпЛА.