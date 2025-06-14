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Головна Армія Росіяни атакували Україну — скільки цілей збили сили ППО

Росіяни атакували Україну — скільки цілей збили сили ППО

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Дата публікації: 14 червня 2025 10:19
Атака РФ на Україну — скільки цілей збила ППО
Мобільні вогневі групи працюють по цілях РФ. Фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч проти 14 червня російські загарбники вкотре атакували Україну безпілотниками. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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Звіт про результати роботи ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч проти 14 червня (із 22:00 13 червня) російські загарбники атакували Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Цієї ночі ворог запускав дрони із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. 

Цієї ночі повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 23 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, падіння збитих (уламки) у 5 локаціях.

Робота ППО
Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 14 червня безпілотники атакували територію Росії.

Крім того, нещодавно на Запорізькому напрямку винищувач Повітряних сил ЗСУ атакував російський пункт управління операторів БпЛА.

ЗСУ обстріли війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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