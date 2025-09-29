Обстрел Украины 29 сентября — сколько вражеских целей уничтожено

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 29 сентября российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Однако украинским защитникам удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в понедельник, 29 сентября.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: командование Воздушных сил ВСУ

Атака на Украину 29 сентября — сколько целей сбила ПВО

В ночь на 29 сентября (с 20:00 28 сентября) российские оккупанты атаковали Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, около 20 из них — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 23 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий, зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях.

Напомним, что в ночь на 28 сентября российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате чего погибли гражданские, также зафиксировано множество разрушений.

Также мы информировали, что во время ночной атаки РФ на Киев 28 сентября в укрытии от стресса умерла женщина.