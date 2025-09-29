Обстріл України 29 вересня — скільки ворожих цілей знищено

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 29 вересня російські війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Проте українським захисникам вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у понеділок, 29 вересня.

Реклама

Читайте також:

Звіт про результати роботи ППО. Фото: командування Повітряних сил ЗСУ

Атака на Україну 29 вересня — скільки цілей збила ППО

У ніч проти 29 вересня (із 20:00 28 вересня) російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 20 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад відбивали — авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків, зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 вересня російські війська завдали масованого удару по Україні, внаслідок чого загинули цивільні, також зафіксовано безліч руйнувань.

Також ми інформували, що під час нічної атаки РФ на Київ 28 вересня в укритті від стресу померла жінка.