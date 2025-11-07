Обстрел Украины 7 ноября — сколько дронов сбила ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Российские войска в ночь на 7 ноября атаковали Украину различными типами дронов. Противовоздушная оборона сбила 94 вражеские цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Обстрел Украины 7 ноября

Этой ночью оккупанты атаковали Украину 128-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Враг нанес удар из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Чауды (временно оккупированный Крым). Известно, что около 80 из них — "шахеды".

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Работа ПВО 7 ноября. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Известно, что зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 11 локациях. Сейчас атака еще продолжается и в нашем воздушном пространстве есть несколько вражеских БпЛА. Украинцам советуют соблюдать правила безопасности.

Напомним, 6 ноября россияне атаковали дронами пассажирский автобус в Краматорске. В результате обстрела ранения получили два человека.

Кроме того, враг атаковал беспилотниками Днепр. Разрушениям подверглась жилая многоэтажка, есть пострадавшие.