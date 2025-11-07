Обстрел Украины 7 ноября — сколько дронов сбила ПВО

РФ атаковала Украину дронами — сколько БпЛА выпустили за ночь
Российские войска в ночь на 7 ноября атаковали Украину различными типами дронов. Противовоздушная оборона сбила 94 вражеские цели.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Обстрел Украины 7 ноября
Этой ночью оккупанты атаковали Украину 128-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Враг нанес удар из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Чауды (временно оккупированный Крым). Известно, что около 80 из них — "шахеды".
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Известно, что зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 11 локациях. Сейчас атака еще продолжается и в нашем воздушном пространстве есть несколько вражеских БпЛА. Украинцам советуют соблюдать правила безопасности.
Напомним, 6 ноября россияне атаковали дронами пассажирский автобус в Краматорске. В результате обстрела ранения получили два человека.
Кроме того, враг атаковал беспилотниками Днепр. Разрушениям подверглась жилая многоэтажка, есть пострадавшие.
Читайте Новини.LIVE!