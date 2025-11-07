Відео
Україна
Головна Армія Росіяни атакували Україну дронами — скільки БпЛА випустили за ніч

Росіяни атакували Україну дронами — скільки БпЛА випустили за ніч

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 09:41
Оновлено: 09:55
Обстріл України 7 листопада — скільки дронів збила ППО
Робота мобільної групи ППО. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російські війська у ніч проти 7 листопада атакували Україну різними типами дронів. Протиповітряна оборона збила 94 ворожі цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

Обстріл України 7 листопада

Цієї ночі окупанти атакували Україну 128 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Ворог завдав удару з Курська, Орла, Міллєрово,  Приморсько-Ахтарська, а також з Чауди (тимчасово окупованимй Крим). Відомо, що близько 80 з них — "шахеди".

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Обстріл України 7 листопада
Робота ППО 7 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Відомо, що зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях. Наразі атака ще триває і в нашому повітряному просторі є кілька ворожих БпЛА. Українцям радять дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, 6 листопада росіяни атакували дронами пасажирський автобус у Краматорську. Внаслідок обстрілу поранення дістали двоє людей.

Крім того, ворог атакував безпілотниками Дніпро. Руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка, є постраждалі. 

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні сили
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
