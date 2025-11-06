Обстріл Дніпра 6 листопада — зросла кількість постраждалих

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Російська армія атакувала Дніпро ударними безпілотниками у четвер, 6 листопада. Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

Наслідки атаки РФ по Дніпру

У результаті російського обстрілу Дніпра поранення отримали шестеро людей — 34-річна жінка та чоловіки віком 40, 42, 57 і ще двоє осіб.

Троє з постраждалих залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості, решта лікуватимуться вдома.

За даними обласної влади, у місті пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Наразі фахівці продовжують уточнювати масштаби руйнувань і збитків, завданих ворожим ударом.

Заява Владислава Гайваненка. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, вдень 6 листопада російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Ворог завдав удару по критичній інфраструктурі у Павлограді.

Також ми повідомляли, що через атаку РФ без електропостачання залишилися вісім шахт на Дніпропетровщині.