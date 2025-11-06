Обстріл Павлограда 6 листопада — місто і район без світла через удар РФ

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Удень 6 листопада російські війська завдали удару безпілотниками по Павлограду. Внаслідок атаки місто та декілька населених пунктів Синельниківського району залишилися без електропостачання.

Про це повідомив у Telegram тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Армія РФ атакувала Павлоград дронами

Російські окупанти завдали удару ударними дронами по критичній інфраструктурі. Через ворожу атаку мешканці міста та декількох населених пунктів Синельниківського району залишилися без електропостачання.

Як повідомив Гайваненко, зараз фахівцям вдалося заживити частину абонентів за допомогою резервних ліній.

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада російські окупанти атакували Україну безпілотниками.

Згодом президент України Володимир Зеленський показав наслідки російських атак по Україні.