Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росія дронами атакувала Павлоград — які наслідки

Росія дронами атакувала Павлоград — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 14:04
Оновлено: 14:36
Обстріл Павлограда 6 листопада — місто і район без світла через удар РФ
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Удень 6 листопада російські війська завдали удару безпілотниками по Павлограду. Внаслідок атаки місто та декілька населених пунктів Синельниківського району залишилися без електропостачання.

Про це повідомив у Telegram тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Реклама
Читайте також:

Армія РФ атакувала Павлоград дронами

Російські окупанти завдали удару ударними дронами по критичній інфраструктурі. Через ворожу атаку мешканці міста та декількох населених пунктів Синельниківського району залишилися без електропостачання.

Як повідомив Гайваненко, зараз фахівцям вдалося заживити частину абонентів за допомогою резервних ліній.

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада російські окупанти атакували Україну безпілотниками.

Згодом президент України Володимир Зеленський показав наслідки російських атак по Україні.

обстріли критична інфраструктура війна в Україні атака Павлоград
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації