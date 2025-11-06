Обстрел Павлограда 6 ноября — город и район без света из-за удара РФ

Россия дронами атаковала Павлоград — какие последствия
Днем 6 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по Павлограду. В результате атаки город и несколько населенных пунктов Синельниковского района остались без электроснабжения.
Об этом сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Армия РФ атаковала Павлоград дронами
Российские оккупанты нанесли удар ударными дронами по критической инфраструктуре. Из-за вражеской атаки жители города и нескольких населенных пунктов Синельниковского района остались без электроснабжения.
Как сообщил Гайваненко, сейчас специалистам удалось запитать часть абонентов с помощью резервных линий.
Напомним, в ночь на 6 ноября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский показал последствия российских атак по Украине.
