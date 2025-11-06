Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россия дронами атаковала Павлоград — какие последствия

Россия дронами атаковала Павлоград — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 14:04
обновлено: 14:36
Обстрел Павлограда 6 ноября — город и район без света из-за удара РФ
Срочная новость

Днем 6 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по Павлограду. В результате атаки город и несколько населенных пунктов Синельниковского района остались без электроснабжения.

Об этом сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Реклама
Читайте также:

Армия РФ атаковала Павлоград дронами

Российские оккупанты нанесли удар ударными дронами по критической инфраструктуре. Из-за вражеской атаки жители города и нескольких населенных пунктов Синельниковского района остались без электроснабжения.

Как сообщил Гайваненко, сейчас специалистам удалось запитать часть абонентов с помощью резервных линий.

Напомним, в ночь на 6 ноября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский показал последствия российских атак по Украине.

обстрелы критическая инфраструктура война в Украине атака Павлоград
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации