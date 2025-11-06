Обстрел Павлограда 6 ноября — город и район без света из-за удара РФ

Срочная новость

Днем 6 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по Павлограду. В результате атаки город и несколько населенных пунктов Синельниковского района остались без электроснабжения.

Об этом сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Российские оккупанты нанесли удар ударными дронами по критической инфраструктуре. Из-за вражеской атаки жители города и нескольких населенных пунктов Синельниковского района остались без электроснабжения.

Как сообщил Гайваненко, сейчас специалистам удалось запитать часть абонентов с помощью резервных линий.

Напомним, в ночь на 6 ноября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский показал последствия российских атак по Украине.