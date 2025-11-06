Атака РФ на Україну — скільки цілей збила ППО

Робота ППО. Ілюстративне фото: Укрінформ

У ніч проти 6 листопада російські війська безпілотниками атакували Україну. Українським захисникам неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у четвер, 6 листопада, у Telegram.

Звіт про результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака РФ на Україну — результати роботи сил ППО

У ніч проти 6 листопада (з 19:00 5 листопада) російські окупанти атакували Україну 135 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" і дронами інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ. Близько 90 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад ворога відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 листопада окупанти атакували Дніпропетровщину — є постраждалі.

Також ми інформували, що у 35-й окремій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського, де є загиблі черед удар РФ по Дніпропетровщині, розповіли про ситуацію.