Дроновая атака РФ на Украину — сколько целей сбила ПВО

Дроновая атака РФ на Украину — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 10:27
обновлено: 10:53
Атака РФ на Украину — сколько целей сбила ПВО
Работа ППО. Иллюстративное фото: Укринформ

В ночь на 6 ноября российские войска беспилотниками атаковали Украину. Украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в четверг, 6 ноября, в Telegram.

Атака РФ на Україну
Атака РФ на Україну
Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака РФ на Украину — результаты работы сил ПВО

В ночь на 6 ноября (с 19:00 5 ноября) российские оккупанты атаковали Украину 135 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ. Около 90 из них — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях.

Напомним, что в ночь на 6 ноября оккупанты атаковали Днепропетровскую область — есть пострадавшие.

Также мы информировали, что в 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, где есть погибшие из-за удара РФ по Днепропетровщине, рассказали о ситуации.

обстрелы ПВО война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
