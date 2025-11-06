Обстрел Днепра 6 ноября - возросло количество пострадавших

Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российская армия атаковала Днепр ударными беспилотниками в четверг, 6 ноября. В результате вражеского обстрела разрушениям подверглась жилая многоэтажка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко в Telegram.

Последствия атаки РФ по Днепру

В результате российского обстрела Днепра ранения получили шесть человек — 34-летняя женщина и мужчины в возрасте 40, 42, 57 лет и еще два человека.

Трое из пострадавших остаются в больнице в состоянии средней тяжести, остальные будут лечиться дома.

По данным областных властей, в городе поврежден четырехэтажный жилой дом. Сейчас специалисты продолжают уточнять масштабы разрушений и ущерба, нанесенного вражеским ударом.

Напомним, днем 6 ноября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Враг нанес удар по критической инфраструктуре в Павлограде.

Также мы сообщали, что из-за атаки РФ без электроснабжения остались восемь шахт на Днепропетровщине.