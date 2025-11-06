Видео
Главная Армия Обстрел Днепра — возросло количество пострадавших от атаки РФ

Обстрел Днепра — возросло количество пострадавших от атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 19:56
обновлено: 20:46
Обстрел Днепра 6 ноября - возросло количество пострадавших
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российская армия атаковала Днепр ударными беспилотниками в четверг, 6 ноября. В результате вражеского обстрела разрушениям подверглась жилая многоэтажка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко в Telegram.

Последствия атаки РФ по Днепру

В результате российского обстрела Днепра ранения получили шесть человек — 34-летняя женщина и мужчины в возрасте 40, 42, 57 лет и еще два человека.

Трое из пострадавших остаются в больнице в состоянии средней тяжести, остальные будут лечиться дома.

По данным областных властей, в городе поврежден четырехэтажный жилой дом. Сейчас специалисты продолжают уточнять масштабы разрушений и ущерба, нанесенного вражеским ударом.

Обстріл Дніпра 6 листопада
Заявление Владислава Гайваненко. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, днем 6 ноября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Враг нанес удар по критической инфраструктуре в Павлограде.

Также мы сообщали, что из-за атаки РФ без электроснабжения остались восемь шахт на Днепропетровщине.

Днепр обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
