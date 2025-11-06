Обстрел Днепра 6 ноября - возросло количество пострадавших

Обстрел Днепра — возросло количество пострадавших от атаки РФ
Российская армия атаковала Днепр ударными беспилотниками в четверг, 6 ноября. В результате вражеского обстрела разрушениям подверглась жилая многоэтажка.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко в Telegram.
Последствия атаки РФ по Днепру
В результате российского обстрела Днепра ранения получили шесть человек — 34-летняя женщина и мужчины в возрасте 40, 42, 57 лет и еще два человека.
Трое из пострадавших остаются в больнице в состоянии средней тяжести, остальные будут лечиться дома.
По данным областных властей, в городе поврежден четырехэтажный жилой дом. Сейчас специалисты продолжают уточнять масштабы разрушений и ущерба, нанесенного вражеским ударом.
Напомним, днем 6 ноября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Враг нанес удар по критической инфраструктуре в Павлограде.
Также мы сообщали, что из-за атаки РФ без электроснабжения остались восемь шахт на Днепропетровщине.
Читайте Новини.LIVE!