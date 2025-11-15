Обстрел Никополя 15 ноября — пострадали люди

Россияне атаковали Никополь FPV-дроном — есть пострадавшие
Российские войска 15 ноября атаковали FPV-дроном Никополь. В результате этого пострадали пять человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
Обстрел Никополя 15 ноября
Гайваненко рассказал, что оккупанты россияне ударили FPV-дроном по Никополю на Днепропетровщине. В результате этого пять человек получили ранения.
Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент 18+
По его словам, 60-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Другие мужчины в возрасте 54, 48, 46 лет и 55-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.
Кроме того, повреждена АЗС, авто и мопед.
Напомним, в ночь на 15 ноября россияне атаковали Днепр и область. В результате обстрелов погиб мужчина.
Кроме того, на Харьковщине оккупанты убили полицейского. Враг попал дроном по служебному автомобилю.
