Обстріл Нікополя 15 листопада — постраждали люди

Росіяни атакували Нікополь FPV-дроном — є постраждалі
Російські війська 15 листопада атакували FPV-дроном Нікополь. Внаслідок цього постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Обстріл Нікополя 15 листопада
Гайваненко розповів, що окупанти росіяни вдарили FPV-дроном по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок цього п'ятеро людей отримали поранення.
Увага! Фото нижче містить чутливий контент 18+
За його словами, 60-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. Інші чоловіки віком 54, 48, 46 років та 55-річна жінка будуть лікуватися амбулаторно.
Крім того, пошкоджена АЗС, авто та мопед.
Нагадаємо, у ніч проти 15 листопада росіяни атакували Дніпро та область. Внаслідок обстрілів загинув чоловік.
Крім того, на Харківщині окупанти вбили поліцейського. Ворог поцілив дроном по службовому автомобілю.
Читайте Новини.LIVE!