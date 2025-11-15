Обстріл Нікополя 15 листопада — постраждали люди

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська 15 листопада атакували FPV-дроном Нікополь. Внаслідок цього постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Обстріл Нікополя 15 листопада

Гайваненко розповів, що окупанти росіяни вдарили FPV-дроном по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок цього п'ятеро людей отримали поранення.

Увага! Фото нижче містить чутливий контент 18+

Допомога чоловіку, який постраждав під час обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допомога пораненим після атаки. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, 60-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. Інші чоловіки віком 54, 48, 46 років та 55-річна жінка будуть лікуватися амбулаторно.

Крім того, пошкоджена АЗС, авто та мопед.

Нагадаємо, у ніч проти 15 листопада росіяни атакували Дніпро та область. Внаслідок обстрілів загинув чоловік.

Крім того, на Харківщині окупанти вбили поліцейського. Ворог поцілив дроном по службовому автомобілю.