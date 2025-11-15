Відео
Україна
Росіяни атакували Нікополь FPV-дроном — є постраждалі

Росіяни атакували Нікополь FPV-дроном — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 16:00
Оновлено: 16:00
Обстріл Нікополя 15 листопада — постраждали люди
Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська 15 листопада атакували FPV-дроном Нікополь. Внаслідок цього постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Читайте також:

Обстріл Нікополя 15 листопада

Гайваненко розповів, що окупанти росіяни вдарили FPV-дроном по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок цього п'ятеро людей отримали поранення.

Увага! Фото нижче містить чутливий контент 18+

Обстріл Нікополя 15 листопада
Допомога чоловіку, який постраждав під час обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Удар по Нікополю 15 листопада
Допомога пораненим після атаки. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Нікополь 15 листопада
Наслідки обстрілів Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, 60-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. Інші чоловіки віком 54, 48, 46 років та 55-річна жінка будуть лікуватися амбулаторно.

Крім того, пошкоджена АЗС, авто та мопед. 

Нагадаємо, у ніч проти 15 листопада росіяни атакували Дніпро та область. Внаслідок обстрілів загинув чоловік.

Крім того, на Харківщині окупанти вбили поліцейського. Ворог поцілив дроном по службовому автомобілю.

Дніпропетровська область обстріли Нікополь дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
