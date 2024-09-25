Россия установила Starlink на шахеды - как это изменит войну

Россия смогла интегрировать Starlink в дроны типа "Шахед" — Defense Express
В ночь на среду, 26 сентября, Силы обороны Украины уничтожили 28 из 32 российских дронов, среди которых оказался Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink от SpaceX. Это позволяет дрону наносить четкие и дальнобойные удары.
Об этом сообщает Defense Express.
Россия установила Starlink на "Шахед"
По данным издания, на фото со сбитым дроном видна спутниковая антенна, на которой остались серийные номера, что позволит исследовать каналы поставки терминала Starlink в Россию.
Установка Starlink на российских дальнобойных БпЛА была лишь вопросом времени, поскольку раньше враг экспериментировал с 4G-модемами на украинских SIM-картах.
Теперь Россия имеет мощный канал обратной связи, возможность передачи информации и изменения полетной задачи на любом расстоянии, превращая Shahed в разведывательное средство.
Starlink может использоваться для передачи разведданных, полученных радиотехническими средствами, или изображений с камер, что позволяет дрону поражать цели на дальнем расстоянии.
Оккупанты выбрали Shahed потому, что этот дрон имеет дальность полета около 2000 км. Кроме того, в конструкции БпЛА много свободного места.
Ранее мы сообщали, что на Запорожской атомной электростанции российские оккупанты обустроили площадку для обучения будущих пилотов FPV-дронов. Удары по целям военные преступники отрабатывают на мирном населении Никополя.
Также мы писали, что россияне сбивают свои гражданские дроны в Белгородской области. Для этого они используют ружья.
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