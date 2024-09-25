Россия установила Starlink на шахеды - как это изменит войну

Сбитые российские дроны. Фото: Defense Express

В ночь на среду, 26 сентября, Силы обороны Украины уничтожили 28 из 32 российских дронов, среди которых оказался Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink от SpaceX. Это позволяет дрону наносить четкие и дальнобойные удары.

Об этом сообщает Defense Express.

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По данным издания, на фото со сбитым дроном видна спутниковая антенна, на которой остались серийные номера, что позволит исследовать каналы поставки терминала Starlink в Россию.

Установка Starlink на российских дальнобойных БпЛА была лишь вопросом времени, поскольку раньше враг экспериментировал с 4G-модемами на украинских SIM-картах.

Силы обороны уничтожили российский "Шахед". Фото: Defense Express

Теперь Россия имеет мощный канал обратной связи, возможность передачи информации и изменения полетной задачи на любом расстоянии, превращая Shahed в разведывательное средство.

Starlink может использоваться для передачи разведданных, полученных радиотехническими средствами, или изображений с камер, что позволяет дрону поражать цели на дальнем расстоянии.

Оккупанты выбрали Shahed потому, что этот дрон имеет дальность полета около 2000 км. Кроме того, в конструкции БпЛА много свободного места.

На обломках виден логотип Starlink. Фото: Defense Express

Ранее мы сообщали, что на Запорожской атомной электростанции российские оккупанты обустроили площадку для обучения будущих пилотов FPV-дронов. Удары по целям военные преступники отрабатывают на мирном населении Никополя.

Также мы писали, что россияне сбивают свои гражданские дроны в Белгородской области. Для этого они используют ружья.