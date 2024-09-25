Росія встановила Starlink на шахеди — як це змінить війну

Збиті російські дрони. Фото: Defense Express

У ніч на середу, 25 вересня, Сили оборони України знищили 28 з 32 російських дронів, серед яких виявився Shahed-136, оснащений супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX. Це дозволяє дрону завдавати далекобійних ударів.

Про це повідомляє Defense Express.

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За даними видання, на фото зі збитим дроном видно супутникову антену, на якій залишилися серійні номери, що дозволить дослідити канали постачання термінала Starlink до Росії.

Встановлення Starlink на російських далекобійних БпЛА було лише питанням часу, оскільки раніше ворог експериментував із 4G-модемами на українських SIM-картах.

Сили оборони знищили російський "Шахед". Фото: Defense Express

Тепер Росія має потужний канал зворотного зв’язку, можливість передачі інформації та зміни польотного завдання на будь-якій відстані, перетворюючи Shahed на розвідувальний засіб.

Starlink може використовуватися для передачі розвідданих, отриманих радіотехнічними засобами, або зображень з камер, що дозволяє дрону вражати цілі на далекій відстані.

Окупанти обрали Shahed тому, що цей дрон має дальність польоту близько 2000 км. Крім того, має багато вільного місця у фюзеляжі.

На уламках видно логотип Starlink. Фото: Defense Express

Раніше ми повідомляли, що на Запорізькій атомній електростанції російські окупанти влаштували майданчик для навчання майбутніх пілотів FPV-дронів. Удари по цілях воєнні злочинці відпрацьовують на мирному населенні Нікополя.

Також ми писали, що росіяни збивають свої цивільні дрони у Бєлгородській області. Для цього вони використовують рушниці.