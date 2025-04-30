Массированная атака дронов 29 апреля — сколько сбили силы ВС ВСУ

Сбитый дрон. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Российские войска в ночь на 30 апреля 2025 года нанесли очередной массированный удар дронами по территории Украины. Всего было выпущено 108 дронов-камикадзе и имитаторов. Оккупанты направили большинство дронов на Харьков и Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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По данным Воздушных сил, атака началась в 21:30 29 апреля и продолжалась в течение ночи. К отражению удара были привлечены подразделения авиации, силы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на 11:30 официально подтверждено уничтожение 50 ударных дронов типа Shahed. Кроме того, также зафиксирована потеря локации еще 22 беспилотников-имитаций без негативных последствий для инфраструктуры или населения.

Статистика сбитых дронов. Фото: Командование ВС ВСУ

В результате вражеской атаки пострадали объекты на Харьковщине и в Днепропетровской области. Повреждения получила гражданская инфраструктура, продолжается работа спасателей и военных подразделений.

Напомним, в Днепропетровской ОГА назвали последствия от ночной дроновой атаки. В Харькове по последним данным пострадало 47 человек. Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку.