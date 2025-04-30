Обстріли Дніпра 30 квітня — є загиблі та поранені

Масована атака на Дніпро — в ОВА підсумували наслідки
Російські війська у ніч проти 30 квітня завдали масованого дронового удару по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, а ще одна — отримала поранення.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.
Наслідки обстрілу Дніпра 30 квітня
Лисак розповів, що цієї ночі внаслідок масованої дронової атаки загинув 53-річний чоловік. Ще один 78-річний місцевий житель отримав поранення.
Крім того, в місті є масштабні руйнування у приватному секторі. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали.
"Одна оселя місцевих знищена, ще декілька – потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик", — йдеться у повідомленні.
Удари по області
За словами очільника ОВА, під ворожими ударами також опинився Нікопольський район. Ворог застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах.
Вже ближче до ранку росіяни вгатили з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді. Там зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило і лінії електропередач.
Нагадаємо, пізно ввечері 29 квітня росіяни масовано атакували Харків дронами. Постраждали десятки людей.
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