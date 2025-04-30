Обстрелы Днепра 30 апреля — есть погибшие и раненые

Массированная атака на Днепр — в ОВА подытожили последствия
Российские войска в ночь на 30 апреля нанесли массированный дроновой удар по Днепру. В результате вражеской атаки один человек погиб, а еще один — получил ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Последствия обстрела Днепра 30 апреля
Лысак рассказал, что этой ночью в результате массированной дроновой атаки погиб 53-летний мужчина. Еще один 78-летний местный житель получил ранения.
Кроме того, в городе есть масштабные разрушения в частном секторе. В частях областного центра вспыхнули пожары. Спасатели их уже укротили.
"Один дом местных уничтожен, еще несколько — разбиты. Повреждено и предприятие. Также изуродованы бюро ритуальных услуг и легковушка", — говорится в сообщении.
Удары по области
По словам главы ОВА, под вражескими ударами также оказался Никопольский район. Враг применил дроны-камикадзе по Мировской и Покровской громадам.
Уже ближе к утру россияне ударили из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой громаде. Там загорелся ресторанный комплекс. Повреждены семь частных домов, два гаража и столько же автомобилей. Задело и линии электропередач.
Напомним, поздно вечером 29 апреля россияне массированно атаковали Харьков дронами. Пострадали десятки людей.
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