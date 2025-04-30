Обстрелы Днепра 30 апреля — есть погибшие и раненые

Последствия обстрелов Днепропетровщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска в ночь на 30 апреля нанесли массированный дроновой удар по Днепру. В результате вражеской атаки один человек погиб, а еще один — получил ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Последствия обстрела Днепра 30 апреля

Лысак рассказал, что этой ночью в результате массированной дроновой атаки погиб 53-летний мужчина. Еще один 78-летний местный житель получил ранения.

Кроме того, в городе есть масштабные разрушения в частном секторе. В частях областного центра вспыхнули пожары. Спасатели их уже укротили.

Последствия обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Один дом местных уничтожен, еще несколько — разбиты. Повреждено и предприятие. Также изуродованы бюро ритуальных услуг и легковушка", — говорится в сообщении.

Удары по области

По словам главы ОВА, под вражескими ударами также оказался Никопольский район. Враг применил дроны-камикадзе по Мировской и Покровской громадам.

Удар по Никопольщине. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Поврежденный дом в результате обстрелов. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Никопольщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Уже ближе к утру россияне ударили из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой громаде. Там загорелся ресторанный комплекс. Повреждены семь частных домов, два гаража и столько же автомобилей. Задело и линии электропередач.

Напомним, поздно вечером 29 апреля россияне массированно атаковали Харьков дронами. Пострадали десятки людей.