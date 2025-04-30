Масована атака дронів 29 квітня — скільки збили сили ПС ЗСУ

Збитий дрон. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Російські війська в ніч проти 30 квітня 2025 року завдали чергового масованого удару дронами по території України. Всього було випущено 108 дронів-камікадзе та імітаторів. Окупанти спрямували більшість дронів на Харків та Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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За даними Повітряних сил, атака розпочалася о 21:30 29 квітня і тривала впродовж ночі. До відбиття удару були залучені підрозділи авіації, сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Станом на 11:30 офіційно підтверджено знищення 50 ударних дронів типу Shahed. Крім того, також зафіксовано втрату локації ще 22 безпілотників-імітацій без негативних наслідків для інфраструктури чи населення.

Статистика збитих дронів. Фото: Командування ПС ЗСУ

У результаті ворожої атаки постраждали об’єкти на Харківщині та в Дніпропетровській області. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, триває робота рятувальників та військових підрозділів.

Нагадаємо, в Дніпропетровській ОВА назвали наслідки від нічної дронової атаки. У Харкові за останніми даними постраждало 47 людей. Володимир Зеленський відреагував на російську атаку.