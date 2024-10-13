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Россия заочно обвинила главу СБУ Малюка во второй атаке на Керченский мост

13 октября 2024 14:15
Галина Шподарева - редактор
Россия во второй раз обвинила главу СБУ Малюка в атаке на Крымский мост
Руководитель СБУ Василий Малюк. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Галина Шподарева - редактор

Главе Службы безопасности Украины Василию Малюку российские правоохранители предъявили заочное обвинение за вторую атаку на Керченский мост в 2023 году. Это уже второе обвинение Малюка в атаках на сооружение.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

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Сообщение издания ТАСС
Сообщение издания ТАСС. Фото: скриншот

Атаки на Крымский мост — РФ ищет виновных

Российское следствие выдвинуло Василию Малюку обвинение в организации теракта. А в мае главу СБУ обвиняли в организации подрыва на Крымском мосту, произошедшем в 2022 году.

В рамках расследования взрыва на мосту в 2022 году РФ обвиняла в теракте не только Василия Малюка, но и граждан России, Армении и Украины. Тогда главу СБУ заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Тогда в Офисе Генпрокурора назвали "псевдорасследование РФ" в отношении Председателя СБУ Малюка юридически ничтожным и заявили, что российская пропаганда пытается дискредитировать Украину и Силы обороны, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от военных преступлений РФ.

Напомним, Малюк стал для российского режима Владимира Путина целью номер один. На него также хотят повесить теракт в торговом центре Crocus.

Также Новини.LIVE писали, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в августе сделал заявление о вероятности уничтожения Керченского моста. По его словам, есть шансы, что сооружение может быть разрушено в ближайшие месяцы.

СБУ война Василий Малюк Крымский мост война в Украине обвинение

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