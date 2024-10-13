Росія вдруге звинуватила голову СБУ Малюка в атаці на Кримський міст

Керівник СБУ Василь Малюк. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Голові Служби безпеки України Василю Малюку російські правоохоронці висунули заочне звинувачення за другу атаку на Керченський міст у 2023 році. Це вже друге звинувачення Малюку в атаках на споруду.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

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Російське слідство висунуло Василю Малюку звинувачення в організації теракту. А у травні голову СБУ звинувачували в організації підриву на Кримському мосту, що стався у 2022 році.

У межах розслідування справи вибуху на мості в 2022 році РФ звинувачувала в теракті не тільки Василя Малюка, а й громадян Росії, Вірменії та України. Тоді голову СБУ заочно арештували та оголосили в міжнародний розшук.

Тоді в Офісі Генпрокурора назвали "псевдорозслідування РФ" щодо Голови СБУ Малюка юридично нікчемними та заявили, що російська пропаганда намагається дискредитувати Україну та Сили оборони, щоб відвернути увагу світової громадськості від воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, Малюк став для російського режиму Володимира Путіна ціллю номер один. На нього також хочуть "повісити" теракт в торговельному центрі Crocus.

Також Новини.LIVE писали, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у серпні зробив заяву щодо ймовірності знищення Керченського мосту. За його словами, є шанси, що споруда може бути зруйнована найближчими місяцями.