Вибух на Кримському мосту — як це було два роки тому

Пожежа від вибуху на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року. Фото: росЗМІ

Для України та Росії 8 жовтня 2022 року назавжди увійшло в історію — цього дня Служба безпеки України успішно атакувала Кримський міст. Атака стала руйнівною не лише для споруди, а й для кремлівської пропаганди.

Про це пригадала пресслужба СБУ.

Читайте також:

Удар по Кримському мосту посіяв паніку в Росії

У тексті повідомлення СБУ пригадали, як успішно атакували Кримський міст.

"Цей яскравий вибух став справжнім святом для всіх українців і ляпасом до 70-річчя Путіна. Відтоді міст перестав бути основною логістичною артерією ворога для постачання військової техніки та палива на південь України. А головне — вибух посіяв паніку та хаос серед окупантів, які вперше почали масово тікати з Криму", — йдеться у повідомленні Служби безпеки.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2022 року у соцмережах почала з'являтися інформація, що на Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований півострів, сталася пожежа.

Згодом у росЗМІ з'явилась інформація, що на дорожній споруді стався "підрив вантажного автомобіля".

Атака на міст викликала шалену паніку серед населення — у магазинах виникли величезні черги, продукти стрімко змітали з полиць магазину, а деякі росіяни виїжджали якомога далі з півострова.

Успішна операція викликала бурхливу реакцію й серед українців. Так Monobank випустив новий дизайн картки, а в Укрпошті пообіцяли випустити нову марку, присвячену цій події.