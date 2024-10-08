Взрыв на Крымском мосту — как это было два года назад

Пожар при взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Фото: росСМИ

Для Украины и России 8 октября 2022 года навсегда вошло в историю — в этот день Служба безопасности Украины успешно атаковала Крымский мост. Атака стала разрушительной не только для постройки, но и для кремлевской пропаганды.

Об этом вспомнила пресс-служба СБУ.

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В тексте сообщения СБУ вспомнили, как успешно атаковали Крымский мост.

"Этот яркий взрыв стал настоящим праздником для всех украинцев и пощечиной к 70-летию Путина. С тех пор мост перестал быть основной логистической артерией врага для поставки военной техники и топлива на юг Украины. А главное — взрыв посеял панику и хаос среди оккупантов, которые впервые начали массово бежать из Крыма", — говорится в сообщении Службы безопасности.

Сообщения СБУ. Фото: скриншот

Напомним, утром 8 октября 2022 года в соцсетях начала появляться информация, что на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный полуостров, произошел пожар.

Впоследствии в РосСМИ появилась информация, что на дорожном сооружении произошел "подрыв грузового автомобиля".

Атака на мост вызвала безумную панику среди населения — в магазинах возникли огромные очереди, продукты стремительно сметали с полок магазина, а некоторые россияне выезжали подальше с полуострова.

Успешная операция вызвала бурную реакцию среди украинцев. Так Monobank выпустил новый дизайн карты, а в Укрпочте пообещали выпустить новую марку, посвященную этому событию.