Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Пощечина Путину на юбилей — два года назад СБУ ударила по Крымскому мосту arrow

Пощечина Путину на юбилей — два года назад СБУ ударила по Крымскому мосту

8 октября 2024 10:54
Анастасия Постоенко - Редактор
Взрыв на Крымском мосту — как это было два года назад
Пожар при взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Для Украины и России 8 октября 2022 года навсегда вошло в историю — в этот день Служба безопасности Украины успешно атаковала Крымский мост. Атака стала разрушительной не только для постройки, но и для кремлевской пропаганды.

Об этом вспомнила пресс-служба СБУ.

Читайте также:

Удар по Крымскому мосту посеял панику в России

В тексте сообщения СБУ вспомнили, как успешно атаковали Крымский мост.

"Этот яркий взрыв стал настоящим праздником для всех украинцев и пощечиной к 70-летию Путина. С тех пор мост перестал быть основной логистической артерией врага для поставки военной техники и топлива на юг Украины. А главное — взрыв посеял панику и хаос среди оккупантов, которые впервые начали массово бежать из Крыма", — говорится в сообщении Службы безопасности.

null
Сообщения СБУ. Фото: скриншот

Напомним, утром 8 октября 2022 года в соцсетях начала появляться информация, что на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный полуостров, произошел пожар.

Впоследствии в РосСМИ появилась информация, что на дорожном сооружении произошел "подрыв грузового автомобиля".

Атака на мост вызвала безумную панику среди населения — в магазинах возникли огромные очереди, продукты стремительно сметали с полок магазина, а некоторые россияне выезжали подальше с полуострова.

Успешная операция вызвала бурную реакцию среди украинцев. Так Monobank выпустил новый дизайн карты, а в Укрпочте пообещали выпустить новую марку, посвященную этому событию.

СБУ владимир путин взрыв Крымский мост Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

11:30 Ракетный удар по Харькову – на месте масштабный пожар, под завалами ищут людей

11:29 Пленные РФ заработают больше, чем курсанты ВСУ — Кротевич обратился к власти

11:27 Зарабатывал на уклонистах — в Одессе задержали сотрудника ТЦК

11:25 Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:13 Выплаты в декрете — какие минимальные суммы и продолжительность в 2024 году

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

11:09 В Киеве задержан харьковчанин, унижавшего погибших военных

10:56 Пылающее небо — на Одесчине наблюдали удивительное природное явление, фото

10:54 Пощечина Путину на юбилей — два года назад СБУ ударила по Крымскому мосту

обновлено:

10:48 Оккупанты ударили ракетами по Харькову — детали от Терехова

10:45 Отключения света — кому из одесситов надо доставать повербанки

Срочная новость

11:30 Ракетный удар по Харькову – на месте масштабный пожар, под завалами ищут людей

11:29 Пленные РФ заработают больше, чем курсанты ВСУ — Кротевич обратился к власти

11:27 Зарабатывал на уклонистах — в Одессе задержали сотрудника ТЦК

11:25 Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:13 Выплаты в декрете — какие минимальные суммы и продолжительность в 2024 году

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

11:09 В Киеве задержан харьковчанин, унижавшего погибших военных

10:56 Пылающее небо — на Одесчине наблюдали удивительное природное явление, фото

10:54 Пощечина Путину на юбилей — два года назад СБУ ударила по Крымскому мосту

обновлено:

10:48 Оккупанты ударили ракетами по Харькову — детали от Терехова

10:45 Отключения света — кому из одесситов надо доставать повербанки

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll