Помощь Украине - Кремль усиливает риторику угроз в адрес европейских стран

Российский военный. Иллюстративное фото: росЗСІ

Российские власти усиливают риторику угроз в адрес европейских стран, чтобы отвлечь их от дальнейшей военной помощи Украине. Кремль пытается подать помощь Украине как опасную провокацию.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) в пятницу, 18 апреля.

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Угрозы Кремля

Аналитики отмечают, что Кремль пытается подать помощь Украине как опасную провокацию, создавая у европейцев впечатление, что дальнейшая поддержка Киева может привести к прямому конфликту с Россией.

В частности, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова 17 апреля пригрозила Германии, заявив, что возможное использование немецких ракет Taurus украинской армией будет расценено Москвой как участие Германии в войне. Кроме того, она повторила недавние заявления главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который предупредил, что Польша и страны Балтии станут "первыми жертвами" в случае военного столкновения России с НАТО.

В отчете ISW указано, это не единичный случай — Москва уже неоднократно прибегала к таким угрозам, в частности в адрес США, пытаясь остановить передачу Украине дальнобойного оружия, такого как ракеты ATACMS.

Эксперты говорят, что основная цель Кремля — дискредитировать оборонные инициативы ЕС и спровоцировать европейские правительства на самостоятельное ограничение своей поддержки.

"Кремль, вероятно, стремится представить европейские усилия по усилению европейских и украинских оборонных возможностей как провокационные, чтобы подтолкнуть европейские страны к самоудержанию от предоставления Украине дополнительной военной поддержки и укрепления европейских оборонных возможностей", — говорится в отчете.

Ранее в ISW заявили, Россия сопротивляется прекращению огня. Также аналитики назвали вызовы, которые могут заставить РФ закончить войну.