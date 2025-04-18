Допомога Україні — Кремль посилює риторику погроз на адресу європейських країн

Російський військовий. Ілюстративне фото: росЗСІ

Російська влада посилює риторику погроз на адресу європейських країн, аби відвернути їх від подальшої військової допомоги Україні. Кремль намагається подати допомогу Україні як небезпечну провокацію.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 18 квітня.

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Погрози Кремля

Аналітики зазначають, що Кремль намагається подати допомогу Україні як небезпечну провокацію, створюючи у європейців враження, що подальша підтримка Києва може призвести до прямого конфлікту з Росією.

Зокрема, речниця МЗС РФ Марія Захарова 17 квітня пригрозила Німеччині, заявивши, що можливе використання німецьких ракет Taurus українською армією буде розцінено Москвою як участь Німеччини у війні. Крім того, вона повторила нещодавні заяви очільника Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, який попередив, що Польща та країни Балтії стануть "першими жертвами" у разі військового зіткнення Росії з НАТО.

У звіті ISW вказано, це не поодинокий випадок — Москва вже неодноразово вдавалась до таких погроз, зокрема на адресу США, намагаючись зупинити передачу Україні далекобійної зброї, такої як ракети ATACMS.

Експерти кажуть, що основна мета Кремля — дискредитувати оборонні ініціативи ЄС та спровокувати європейські уряди на самостійне обмеження своєї підтримки.

"Кремль, ймовірно, прагне представити європейські зусилля щодо посилення європейських і українських оборонних можливостей як провокативні, щоб підштовхнути європейські країни до самоутримання від надання Україні додаткової військової підтримки та зміцнення європейських оборонних можливостей", — йдеться у звіті.

Раніше у ISW заявили, Росія чинить опір припиненню вогню. Також аналітики назвали виклики, які можуть змусити РФ закінчити війну.