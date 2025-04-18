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Росія залякує Європу, щоб послабити підтримку України, — ISW

18 квітня 2025 07:55
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Допомога Україні — Кремль посилює риторику погроз на адресу європейських країн
Російський військовий. Ілюстративне фото: росЗСІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російська влада посилює риторику погроз на адресу європейських країн, аби відвернути їх від подальшої військової допомоги Україні.  Кремль намагається подати допомогу Україні як небезпечну провокацію.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 18 квітня.

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Погрози Кремля

Аналітики зазначають, що Кремль намагається подати допомогу Україні як небезпечну провокацію, створюючи у європейців враження, що подальша підтримка Києва може призвести до прямого конфлікту з Росією.

Зокрема, речниця МЗС РФ Марія Захарова 17 квітня пригрозила Німеччині, заявивши, що можливе використання німецьких ракет Taurus українською армією буде розцінено Москвою як участь Німеччини у війні. Крім того, вона повторила нещодавні заяви очільника Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, який попередив, що Польща та країни Балтії стануть "першими жертвами" у разі військового зіткнення Росії з НАТО.

У звіті ISW вказано, це не поодинокий випадок — Москва вже неодноразово вдавалась до таких погроз, зокрема на адресу США, намагаючись зупинити передачу Україні далекобійної зброї, такої як ракети ATACMS.

Експерти кажуть, що основна мета Кремля — дискредитувати оборонні ініціативи ЄС та спровокувати європейські уряди на самостійне обмеження своєї підтримки. 

"Кремль, ймовірно, прагне представити європейські зусилля щодо посилення європейських і українських оборонних можливостей як провокативні, щоб підштовхнути європейські країни до самоутримання від надання Україні додаткової військової підтримки та зміцнення європейських оборонних можливостей", — йдеться у звіті.

Раніше у ISW заявили, Росія чинить опір припиненню вогню. Також аналітики назвали виклики, які можуть змусити РФ закінчити війну.

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