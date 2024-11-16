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Россия реже применяет ракеты "Калибр" — в ВСУ объяснили почему

16 ноября 2024 23:24
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Ракеты Калибр россияне используют все реже — Плетенчук объяснил новую тактику оккупантов
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Российская армия все реже применяет крылатые ракеты "Калибр" при атаке на Украину. Используя их в составе комбинированных ударов, оккупанты больше нагружают украинские системы ПВО.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Киев 24".

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Украина успешно реагирует на подобные вызовы

Плетенчук отметил, что враг начал использовать ракеты "Калибр" вместе с другими видами вооружения.

"Если говорить о дронах, то они пытаются повысить их эффективность, комбинируя их с применением крылатых ракет в Черном море. Враг понял, что использование ракет как отдельного вида вооружения пока не дает желаемых результатов, поэтому они применяют их только в составе комплексных атак", — сказал спикер ВМС.

По его мнению, подобная тактика направлена на создание дополнительной нагрузки для украинской ПВО.

"Крылатые ракеты, несмотря на свою мощность, значительно потеряли эффективность. Но враг все равно использует их, чтобы оказать дополнительное давление на систему нашей обороны. Это серьезное оружие, ведь боевая часть ракеты весит 450 кг. Я видел последствия ее поражения — это значительный разрушительный потенциал ", — добавил военный.

В то же время Плетенчук подчеркнул, что Украина успешно реагирует на подобные вызовы. Воздушные силы постоянно усовершенствуют свои возможности, что позволяет существенно снижать результативность атак противника.

"Мы не стоим на месте. Воздушные силы эффективно уничтожают эти ракеты. Например, в последние две атаки, когда "Калибры" использовали вместе с ракетами, запущенными из стратегических самолетов, было уничтожено 100% выпущенных ракет. Это подтвержденный факт", — подытожил спикер ВМС.

Ранее капитан первого ранга запаса и экс-замначальника штаба Военно-морских сил Андрей Рыженко рассказал, что одновременно российские оккупанты могут запустить по Украине до 90 крылатых ракет "Калибр".

А в ночь на 15 ноября российские захватчики снова использовали кассетные боеприпасы против гражданского населения Одессы. Зафиксированы повреждения по меньшей мере на семи локациях.

ВСУ ПВО ракета ракеты война в Украине калибры Дмитрий Плетенчук

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