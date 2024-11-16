Ракети Калібр росіяни використовують все рідше — Плетенчук пояснив нову тактику окупантів

Запуск ракети. Ілюстративне фото: скриншот

Російська армія дедалі рідше застосовує крилаті ракети "Калібр" під час атак на Україну. Використовуючи їх у складі комбінованих ударів, окупанти більше навантажують українські системи ППО.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу "Київ 24".

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Україна успішно реагує на подібні виклики

Плетенчук зазначив, що ворог почав використовувати ракети "Калібр" разом з іншими видами озброєння.

"Якщо говорити про дрони, то вони намагаються підвищити їхню ефективність, комбінуючи їх із застосуванням крилатих ракет у Чорному морі. Ворог зрозумів, що використання ракет як окремого виду озброєння наразі не дає бажаних результатів, тому вони застосовують їх лише в складі комплексних атак", — сказав речник ВМС.

На його думку, така тактика спрямована на створення додаткового навантаження для української ППО.

"Крилаті ракети, попри свою потужність, значно втратили ефективність. Але ворог усе одно використовує їх, щоб завдати додаткового тиску на систему нашої оборони. Це серйозна зброя, адже бойова частина ракети важить 450 кг. Я бачив наслідки її ураження — це значний руйнівний потенціал", — додав військовий.

Водночас Плетенчук наголосив, що Україна успішно реагує на подібні виклики. Повітряні сили постійно вдосконалюють свої можливості, що дозволяє суттєво знижувати результативність атак противника.

"Ми не стоїмо на місці. Повітряні сили ефективно знищують ці ракети. Наприклад, під час останніх двох атак, коли "Калібри" використовували разом із ракетами, запущеними зі стратегічних літаків, було знищено 100% випущених ракет. Це підтверджений факт", — підсумував речник ВМС.

Раніше капітан першого рангу запасу та ексзаступник начальника штабу Військово-морських сил Андрій Риженко розповів, що одночасно російські окупанти можуть запустити по Україні до 90 крилатих ракет "Калібр".

А у ніч проти 15 листопада російські загарбники знову використали касетні боєприпаси проти цивільного населення Одеси. Зафіксовано пошкодження на щонайменше семи локаціях.