На Сумщине из-за удара авиабомбы погибли трое полицейских

Спасатели на месте атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские захватчики в ночь на субботу, 1 февраля, нанесли авиационный удар по Сумской области. В результате атаки погибли трое полицейских.

Об этом сообщил председатель ОГА Игорь Кальченко в Telegram.

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Атака на Сумщину 1 февраля

Ночью враг нанес авиаудар по Юнаковской громаде: там погибли двое патрульных, которые осуществляли дежурство в населенных пунктах. Позже под завалами нашли тело еще одного правоохранителя.

"Правоохранители погибли, добросовестно выполняя задачи по защите населения и охране порядка в приграничных громадах, которые ежедневно обстреливаются врагом", — отметил Кальченко.

Скриншот поста Кальченко

Напомним, вчера вечером Россия атаковала центр Одессы. Там находились норвежские дипломаты.

По словам главы ОВА Олега Кипера, враг направил на город три баллистические ракеты. Повреждены исторические здания в центре.