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Россия ударила КАБом по Сумщине — погибли полицейские

1 февраля 2025 13:09
Евгения Брюховецкая - редактор
На Сумщине из-за удара авиабомбы погибли трое полицейских
Спасатели на месте атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские захватчики в ночь на субботу, 1 февраля, нанесли авиационный удар по Сумской области. В результате атаки погибли трое полицейских.

Об этом сообщил председатель ОГА Игорь Кальченко в Telegram.

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Ночью враг нанес авиаудар по Юнаковской громаде: там погибли двое патрульных, которые осуществляли дежурство в населенных пунктах. Позже под завалами нашли тело еще одного правоохранителя.

"Правоохранители погибли, добросовестно выполняя задачи по защите населения и охране порядка в приграничных громадах, которые ежедневно обстреливаются врагом", — отметил Кальченко.

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Скриншот поста Кальченко

Напомним, вчера вечером Россия атаковала центр Одессы. Там находились норвежские дипломаты.

По словам главы ОВА Олега Кипера, враг направил на город три баллистические ракеты. Повреждены исторические здания в центре.

полиция Сумская область война в Украине атака авиабомба КАБ
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