На Сумщине из-за удара авиабомбы погибли трое полицейских

Россия ударила КАБом по Сумщине — погибли полицейские
Российские захватчики в ночь на субботу, 1 февраля, нанесли авиационный удар по Сумской области. В результате атаки погибли трое полицейских.
Об этом сообщил председатель ОГА Игорь Кальченко в Telegram.
Атака на Сумщину 1 февраля
Ночью враг нанес авиаудар по Юнаковской громаде: там погибли двое патрульных, которые осуществляли дежурство в населенных пунктах. Позже под завалами нашли тело еще одного правоохранителя.
"Правоохранители погибли, добросовестно выполняя задачи по защите населения и охране порядка в приграничных громадах, которые ежедневно обстреливаются врагом", — отметил Кальченко.
Напомним, вчера вечером Россия атаковала центр Одессы. Там находились норвежские дипломаты.
По словам главы ОВА Олега Кипера, враг направил на город три баллистические ракеты. Повреждены исторические здания в центре.
Читайте Новини.LIVE!