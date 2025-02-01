На Сумщині через удар авіабомби загинули троє поліцейських

Росія вдарила КАБом по Сумщині — загинули поліцейські
Російські загарбники в ніч проти суботи, 1 лютого, завдали авіаційного удару по Сумській області. Внаслідок атаки загинули троє поліцейських.
Про це повідомив голова ОВА Ігор Кальченко у Telegram.
Атака на Сумщину 1 лютого
Вночі ворог завдав авіаудару по Юнаківській громаді: там загинули двоє патрульних, які здійснювали чергування у населених пунктах. Пізніше під завалами знайшли тіло ще одного правоохоронця.
"Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання із захисту населення й охорони порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом", — зазначив Кальченко.
Нагадаємо, вчора увечері Росія атакувала центр Одеси. Там перебували норвезькі дипломати.
За словами голови ОВА Олега Кіпера, ворог спрямував на місто три балістичні ракети. Пошкоджено історичні будівлі в центрі.
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