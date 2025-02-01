На Сумщині через удар авіабомби загинули троє поліцейських

Рятувальники на місці атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч проти суботи, 1 лютого, завдали авіаційного удару по Сумській області. Внаслідок атаки загинули троє поліцейських.

Про це повідомив голова ОВА Ігор Кальченко у Telegram.

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Вночі ворог завдав авіаудару по Юнаківській громаді: там загинули двоє патрульних, які здійснювали чергування у населених пунктах. Пізніше під завалами знайшли тіло ще одного правоохоронця.

"Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання із захисту населення й охорони порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом", — зазначив Кальченко.

Скриншот допису Кальченка

Нагадаємо, вчора увечері Росія атакувала центр Одеси. Там перебували норвезькі дипломати.

За словами голови ОВА Олега Кіпера, ворог спрямував на місто три балістичні ракети. Пошкоджено історичні будівлі в центрі.