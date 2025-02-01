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Росія вдарила КАБом по Сумщині — загинули поліцейські

1 лютого 2025 13:09
Євгенія Брюховецька - редактор
На Сумщині через удар авіабомби загинули троє поліцейських
Рятувальники на місці атаки. Ілюстративне фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники в ніч проти суботи, 1 лютого, завдали авіаційного удару по Сумській області. Внаслідок атаки загинули троє поліцейських.

Про це повідомив голова ОВА Ігор Кальченко у Telegram.

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Вночі ворог завдав авіаудару по Юнаківській громаді: там загинули двоє патрульних, які здійснювали чергування у населених пунктах. Пізніше під завалами знайшли тіло ще одного правоохоронця.

"Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання із захисту населення й охорони порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом", — зазначив Кальченко.

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Скриншот допису Кальченка

Нагадаємо, вчора увечері Росія атакувала центр Одеси. Там перебували норвезькі дипломати.

За словами голови ОВА Олега Кіпера, ворог спрямував на місто три балістичні ракети. Пошкоджено історичні будівлі в центрі.

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