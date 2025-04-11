РФ создала на ВОТ 16 милитарных детских группировок

Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Фото: УНИАН

Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, что на временно оккупированных территориях действуют 16 милитарных детских лагерей.

Об этом Кулеба сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 11 апреля.

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"Цель явная — это российская стратегия, которая по сути полагается на их опыт в течение сотен лет. Если брать порабощение Украины сто лет назад, мы можем увидеть, сколько было уничтожено, выслано в лагеря, и это продолжается сейчас", — отметил Кулеба.

Он рассказал, что продолжается и технология промывки мозгов, которая существовала в Советском Союзе, когда в школах учат, что Запад — это враг, и надо быть готовым воевать против Запада.

"Это же нам сегодня рассказывают дети, которых мы возвращаем из ВОТ и России. Приходят российские военные, рассказывают о том, как нужно бороться с нацистами. Детям в школах рассказывают, что в Украине живут нацисты, потому что для них мы нацисты", — сказал экс-уполномоченный.

Российские нарративы распространяют идею, что надо защищать не украинскую, а "российскую идентичность". Враг имеет конкретный план истребить украинскую идентичность, чтобы ее не существовало.

Кулеба подчеркнул, что поэтому все дети страдают от русификации различными способами. В частности, на оккупированных территориях существуют 16 различных милитарных группировок для детей.

"Это миллионы и российских, и украинских детей, которых они привлекают к этим группировкам уже в садиках. Учат надевать форму и тому подобное", — уточнил он.

Также Кулеба сообщал, что россияне вывозили из Херсонщины 17 автобусов с детьми.

Ранее издание The Sun рассказало, как Россия милитаризирует детей на оккупированных территориях.