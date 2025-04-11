РФ створила на ТОТ 16 мілітарних дитячих угруповань

Ексуповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Фото: УНІАН

Ексуповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба розповів, що на тимчасово окупованих територіях діють 16 мілітарних дитячих таборів.

Про це Кулеба сказав в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 11 квітня.

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Мілітаризація дітей на ТОТ

"Ціль явна — це російська стратегія, яка по суті покладається на їх досвід протягом сотень років. Якщо брати поневолення України сто років тому, ми можемо побачити, скільки було знищено, вислано в табори, і це продовжується зараз", — зазначив Кулеба.

Він розповів, що продовжується та технологія промивання мізків, яка існувала в Радянському Союзі, коли в школах навчають, що Захід — це ворог, і треба бути готовим воювати проти Заходу.

"Це ж саме нам сьогодні розповідають діти, яких ми повертаємо з ТОТ та Росії. Приходять російські військові, розповідають про те, як потрібно боротися з нацистами. Дітям в школах розповідають, що в Україні живуть нацисти, бо для них ми нацисти", — сказав ексуповноважений.

Російські наративи поширюють ідею, що треба захищати не українську, а "російську ідентичність". Ворог має конкретний план винищити українську ідентичність, аби її не існувало.

Кулеба підкреслив, що тому всі діти потерпають від русифікації в різні способи. Зокрема, на окупованих територіях існують 16 різних мілітарних угруповань для дітей.

"Це мільйони і російських, і українських дітей, яких вони залучають до цих угруповань вже в садочках. Вчать вдягати форму тощо", — уточнив він.

Також Кулеба повідомляв, що росіяни вивозили з Херсонщини 17 автобусів з дітьми.

Раніше видання The Sun розповіло, як Росія мілітаризує дітей на окупованих територіях.