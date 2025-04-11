Як росіяни перетворюють дітей-сиріт з ТОТ на солдатів

Ексуповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Фото: Save Ukraine

Коли Росія окупувала Херсонську область, вона почала примусово мілітаризувати неповнолітніх українців. Пропагандисти промивають їм мізки та хлопців з 14 років відправляють до військових училищ.

Про це розповів ексуповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 11 квітня.

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Викрадення дітей окупантами

За словами Кулеби, Save Ukraine повертає найбільшу кількість дітей спільно з партнерами в Bring Kids Back — ініціативи Президента України Володимира Зеленського, яка об'єднує 41 країну.

Він зазначив, що минулого тижня в Україну повернули ще шестеро дітей, а загалом вже 618 дітей були повернуті. З них 140 неповнолітніх — сироти.

Кулеба розповів, що минулого тижня не встигли врятувати 18-річного хлопця-сироту, якого забрали в російську армію. За його словами, така ж доля може спіткати тисячі дітей-сиріт, які залишилися в окупації.

Скільки дітей забрала Росія

На думку ексуповноваженого, лише у 2014 році близько 20 тисяч сиріт були втрачені, оскільки залишилися в Криму та на Донбасі. А зараз вони служать в російській армії після того, як їм промили мізки. Він наголосив, що дитина-сирота найбільш вразлива до пропаганди.

"З 14 років хлопців уже забирають у військові російські училища і вже готують як військових. Вчора я спілкувався з хлопцем, який мав матір, але його силоміць забрали з Херсонщини спочатку в один табір, потім в інший і потім у морське військове училище, але ми його встигли врятувати", — зазначив Кулеба.

За словами хлопця, коли його забирали з Херсонщини було 17 автобусів "запакованих" дітьми.

Нагадаємо, видання The Sun писало, що Росія мілітаризує дітей на окупованих територіях.

Згодом американський телеканал Fox News показав рекламний ролик щодо викрадення росіянами неповнолітніх українців з ТОТ.