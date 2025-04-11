Как россияне превращают детей-сирот из ВОТ в солдат

Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Фото: Save Ukraine

Когда Россия оккупировала Херсонскую область, она начала принудительно милитаризировать несовершеннолетних украинцев. Пропагандисты промывают им мозги и ребят с 14 лет отправляют в военные училища.

Об этом рассказал экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в эфире День.LIVE в пятницу, 11 апреля.

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Похищение детей оккупантами

По словам Кулебы, Save Ukraine возвращает наибольшее количество детей совместно с партнерами в Bring Kids Back — инициативы Президента Украины Владимира Зеленского, которая объединяет 41 страну.

Он отметил, что на прошлой неделе в Украину вернули еще шестеро детей, а всего уже 618 детей были возвращены. Из них 140 несовершеннолетних — сироты.

Кулеба рассказал, что на прошлой неделе не успели спасти 18-летнего парня-сироту, которого забрали в российскую армию. По его словам, такая же судьба может постигнуть тысячи детей-сирот, которые остались в оккупации.

Сколько детей забрала Россия

По мнению экс-уполномоченного, только в 2014 году около 20 тысяч сирот были потеряны, поскольку остались в Крыму и на Донбассе. А сейчас они служат в российской армии после того, как им промыли мозги. Он отметил, что ребенок-сирота наиболее уязвим к пропаганде.

"С 14 лет ребят уже забирают в военные российские училища и уже готовят как военных. Вчера я общался с парнем, у котого была мать, но его силой забрали из Херсонщины сначала в один лагерь, потом в другой и потом в морское военное училище, но мы его успели спасти", — отметил Кулеба.

По словам парня, когда его забирали из Херсонщины, было 17 автобусов, "упакованных" детьми.

Напомним, издание The Sun писало, что Россия милитаризирует детей на оккупированных территориях.

Впоследствии американский телеканал Fox News показал рекламный ролик о похищении россиянами несовершеннолетних украинцев с ВОТ.