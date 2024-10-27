Россия способна и дальше финансировать войну против Украины, пишет The Washington Post

Жители Москвы на улице. Фото иллюстративное: The New York Times

Россия может позволить себе финансировать войну против Украины еще несколько лет. Государство-агрессор имеет такую возможность благодаря огромным доходам от продажи нефти и провалам в политике западных санкций.

К такому выводу пришло издание The Washington Post в воскресенье, 27 октября.

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Россия способна финансировать войну против Украины

Издание сообщает, что большие военные расходы, включая высокие выплаты военным, способствовали экономическому росту, а также высоким зарплатам и инфляции, поскольку компании вынуждены соответствовать зарплатам, получаемым военными, чтобы привлечь работников.

"По мнению экономистов, Россия может позволить себе финансировать войну против Украины еще несколько лет из-за огромных доходов от продажи нефти и неудачи западных санкций, в частности, ограничения цен на нефть, введенное странами "Большой семерки", которое не смогло уменьшить российские доходы от продажи нефти", — говорится в публикации.

Экономика частично перегревается из-за необходимости российского диктатора Владимира Путина ежемесячно заменять 20 тысяч военных, убитых или раненых на войне против Украины. Российские губернаторы выплачивают баснословные бонусы за заключение контракта, чтобы привлечь военных. Сообщается, что недавно Белгородская область побила рекорд с выплатой в 31 200 долларов.

Поэтому в России происходит стремительный рост зарплат. Частные компании с трудом выдерживают конкуренцию с высокими зарплатами военных.

Опрос, проведенный в текущем месяце Российским союзом промышленников и предпринимателей, показал, что 82,8% фирм испытывают трудности с привлечением работников. Согласно данным Росстата, в июне уровень безработицы упал до 2,4 процента.

Заголовок статьи в The Wasington Post. Фото: скриншот

Издание приводит пример объявления о работе упаковщика шоколадных батончиков Snickers с зарплатой 4100 долларов в месяц, в то время как в 2023 году средняя зарплата в стране составляла всего 763 доллара.

Более того, соратник Путина и один из крупнейших аграрных олигархов России Александр Ткачев недавно сетовал на высокие зарплаты молочников, когда-то значительно меньших, а теперь требующих месячную зарплату в размере 1550 долларов.

Влияние теракта в "Крокус Сити Холл"

Следует также отметить, что в прошлом году Россия заполняла рабочие места с низким уровнем дохода среднеазиатскими мигрантами.

После теракта в торговом центре "Крокус Сити Холл" государство-агрессор депортировало десятки тысяч среднеазиатских трудовых мигрантов и запретило въезд многим. Кроме того, многие мигранты из Средней Азии были отправлены на войну.

Ранее мы писали, что, по словам турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана, российский президент Владимир Путин хочет прекращения огня в войне против Украины. Также диктатор заинтересован в дальнейшем обмене пленными.

Также Путин завышает потери сил обороны Украины во время наступательной операции в Курской области. Таким образом, он пытается оправдать несостоятельность собственной армии вытеснить ВСУ из своего региона.