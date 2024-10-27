Росія спроможна і надалі фінансувати війну проти України, пише The Washington Post

Мешканці Москви на вулиці. Фото ілюстративне: The New York Times

Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років. Держава-агресор має таку спроможність завдяки величезним доходам від продажу нафти та провалам у політиці західних санкцій.

До такого висновку прийшло видання The Washington Post у неділю, 27 жовтня.

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Росія спроможна фінансувати війну проти України

Видання повідомляє, що великі військові витрати, включаючи високі виплати військовим, сприяли економічному зростанню, а також високим зарплатам та інфляції, оскільки компанії змушені відповідати зарплатам, які отримують військові, щоб залучити працівників.

"На думку економістів, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдачі західних санкцій, зокрема, обмеження цін на нафту, запроваджене країнами "Великої сімки", яке не змогло зменшити російські доходи від продажу нафти", — йдеться в публікації.

Економіка перегрівається частково через потребу російського диктатора Володимира Путіна щомісяця замінювати 20 тисяч військових, убитих або поранених на війні проти України. Російські губернатори виплачують нечувані бонуси за укладення контракту, щоб залучити військових. Повідомляється, що нещодавно Бєлгородська область побила рекорд із виплатою у 31 200 доларів.

Через це в Росії відбувається стрімке зростання зарплат. Приватні компанії ледь витримують конкуренцію з високими зарплатами військових.

Опитування, проведене цього місяця Російським союзом промисловців і підприємців, показало, що 82,8% фірм відчувають труднощі із залученням працівників. Згідно з даними Росстату, у червні рівень безробіття впав до 2,4 відсотка.

Заголовок статті у The Wasington Post. Фото: скриншот

Видання наводить приклад оголошення про роботу пакувальника шоколадних батончиків Snickers із зарплатою 4100 доларів на місяць, тоді як у 2023 році середня зарплата в країні становила лише 763 долари.

Більше того, соратник Путіна та один із найбільших аграрних олігархів Росії Олександр Ткачов нещодавно нарікав на високі зарплати молочників, які колись були значно меншими, а тепер вимагають місячну зарплату в розмірі 1550 доларів.

Вплив теракту у "Крокус Сіті Холл"

Варто також зазначити, що у минулому році Росія заповнювала робочі місця з низьким рівнем доходу середньоазіатськими мігрантами.

Після теракту в торговому центрі "Крокус Сіті Холл" держава-агресор депортувала десятки тисяч середньоазіатських трудових мігрантів і заборонила в’їзд багатьом. Крім того, багато мігрантів з Середньої Азії були відправлені на війну.

Раніше ми писали, що за словами турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана російський президент Володимир Путін хоче припинення вогню у війні проти України. Також диктатор зацікавлений у подальшому обміні полоненими.

Також Путін завищує втрати Сил оборони України під час наступальної операції у Курській області. Таким чином він намагається виправдати неспроможність власної армії витіснити ЗСУ зі свого регіону.