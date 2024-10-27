Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Росія спроможна і надалі фінансувати війну проти України, — WP arrow

Росія спроможна і надалі фінансувати війну проти України, — WP

27 жовтня 2024 14:17
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Росія спроможна і надалі фінансувати війну проти України, пише The Washington Post
Мешканці Москви на вулиці. Фото ілюстративне: The New York Times
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років. Держава-агресор має таку спроможність завдяки величезним доходам від продажу нафти та провалам у політиці західних санкцій.

До такого висновку прийшло видання The Washington Post у неділю, 27 жовтня.

Читайте також:

Росія спроможна фінансувати війну проти України

Видання повідомляє, що великі військові витрати, включаючи високі виплати військовим, сприяли економічному зростанню, а також високим зарплатам та інфляції, оскільки компанії змушені відповідати зарплатам, які отримують військові, щоб залучити працівників.

"На думку економістів, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдачі західних санкцій, зокрема, обмеження цін на нафту, запроваджене країнами "Великої сімки", яке не змогло зменшити російські доходи від продажу нафти", — йдеться в публікації.

Економіка перегрівається частково через потребу російського диктатора Володимира Путіна щомісяця замінювати 20 тисяч військових, убитих або поранених на війні проти України. Російські губернатори виплачують нечувані бонуси за укладення контракту, щоб залучити військових. Повідомляється, що нещодавно Бєлгородська область побила рекорд із виплатою у 31 200 доларів.

Через це в Росії відбувається стрімке зростання зарплат. Приватні компанії ледь витримують конкуренцію з високими зарплатами військових.

Опитування, проведене цього місяця Російським союзом промисловців і підприємців, показало, що 82,8% фірм відчувають труднощі із залученням працівників. Згідно з даними Росстату, у червні рівень безробіття впав до 2,4 відсотка.

фінансування війни
Заголовок статті у The Wasington Post. Фото: скриншот

Видання наводить приклад оголошення про роботу пакувальника шоколадних батончиків Snickers із зарплатою 4100 доларів на місяць, тоді як у 2023 році середня зарплата в країні становила лише 763 долари.

Більше того, соратник Путіна та один із найбільших аграрних олігархів Росії Олександр Ткачов нещодавно нарікав на високі зарплати молочників, які колись були значно меншими, а тепер вимагають місячну зарплату в розмірі 1550 доларів.

Вплив теракту у "Крокус Сіті Холл"

Варто також зазначити, що у минулому році Росія заповнювала робочі місця з низьким рівнем доходу середньоазіатськими мігрантами.

Після теракту в торговому центрі "Крокус Сіті Холл" держава-агресор депортувала десятки тисяч середньоазіатських трудових мігрантів і заборонила в’їзд багатьом. Крім того, багато мігрантів з Середньої Азії були відправлені на війну.

Раніше ми писали, що за словами турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана російський президент Володимир Путін хоче припинення вогню у війні проти України. Також диктатор зацікавлений у подальшому обміні полоненими.

Також Путін завищує втрати Сил оборони України під час наступальної операції у Курській області. Таким чином він намагається виправдати неспроможність власної армії витіснити ЗСУ зі свого регіону.

Україна санкції проти Росії війна в Україні Росія фінанси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:45 Росіяни увечері ракетами атакували Одесу — що відомо

15:45 У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж

15:16 У Польщі обрали фіналістів українського фестивалю Червона рута

15:06 Додатковий заробіток — як здати брухт та який метал дорожчий

15:05 Над Чорним морем працює стратегічна авіація НАТО

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

15:02 На Рівненщині виявили тіло мертвого лева на сміттєзвалищі

15:00 Звільнення із ЗСУ — які виплати надаються військовим

14:59 Єрмак відповів, чи знаходиться Україна у стані війни з КНДР

14:30 Ґвалтував пів року — у Миколаєві дівчинка стала жертвою родича

14:29 Єрмак зробив заяву щодо можливих змін у Формулі миру

15:45 Росіяни увечері ракетами атакували Одесу — що відомо

15:45 У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж

15:16 У Польщі обрали фіналістів українського фестивалю Червона рута

15:06 Додатковий заробіток — як здати брухт та який метал дорожчий

15:05 Над Чорним морем працює стратегічна авіація НАТО

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

15:02 На Рівненщині виявили тіло мертвого лева на сміттєзвалищі

15:00 Звільнення із ЗСУ — які виплати надаються військовим

14:59 Єрмак відповів, чи знаходиться Україна у стані війни з КНДР

14:30 Ґвалтував пів року — у Миколаєві дівчинка стала жертвою родича

14:29 Єрмак зробив заяву щодо можливих змін у Формулі миру

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні