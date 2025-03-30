В РФ выступали за использование ядерного оружия против Украины, - СМИ

Ракета стратегического комплекса РФ "Ярс". Фото: росСМИ

Российский генерал Сергей Суровикин поддерживал идею использования ядерного оружия против Украины. В какой-то момент полномасштабной войны вероятность применения составляла 50%.

Об этом пишет The New York Times в воскресенье, 30 марта.

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В октябре 2022 года, который на тот момент занимал должность командующего армии России Украиной, обсуждал возможность применения тактического ядерного оружия. Соответствующий разговор перехватило центральное разведывательное управление США.

Сначала, по оценкам американских разведок, шанс такого развития событий составлял лишь 5-10%. Но после прорыва ВСУ российских позиций на Херсонщине вероятность применения ядерного оружия повысилась до 50%.

По данным источников, это было связано с тем, что Россия столкнулась с серьезными стратегическими проблемами на фронте. Россияне опасались, что украинцы смогут пересечь Днепр и прорваться в Крым.

Ранее The New York Times писало, что США якобы предоставляло разведданные Украине для потопления крейсера "Москва".

Однако представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук опроверг эту информацию и заявил, что операция была полностью спланирована и выполнена исключительно ВМС.