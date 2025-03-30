У РФ виступали за використання ядерної зброї проти України, — ЗМІ

Ракета стратегічного комплексу РФ "Ярс". Фото: росЗМІ

Російський генерал Сергій Суровікін підтримував ідею використання ядерної зброї проти України. В якийсь момент повномасштабної війни ймовірність застосування становила 50%.

Про це пише The New York Times у неділю, 30 березня.

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У жовтні 2022 року Суровікін, який на той момент обіймав посаду командувача армії Росії Україні, обговорював можливість застосування тактичної ядерної зброї. Відповідну розмову перехопило центральне розвідувальне управління США.

Спочатку, за оцінками американських розвідок, шанс такого розвитку подій становив лише 5-10%. Але після прориву ЗСУ російських позицій на Херсонщині ймовірність застосування ядерної зброї підвищилася до 50%.

За даними джерел, це було пов'язано з тим, що Росія зіткнулася з серйозними стратегічними проблемами на фронті. Росіяни побоювалися, що українці зможуть перетнути Дніпро та прорватися до Криму.

Раніше The New York Times писало, що США нібито надавало розвіддані Україні для потоплення крейсера "Москва".

Однак речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук спростував цю інформацію та заявив, що операція була повністю спланована і виконана виключно ВМС.