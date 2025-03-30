У ВМС відповіли, чи допомагали США у знищенні "Москви"

Знищення крейсера Москва — у ВМС відреагували на статтю NYT
Речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук спростував інформацію The New York Times про нібито допомогу США у знищенні крейсера "Москва". Він заявив, що цим займалися виключно ВМС.
Про це Плетенчук сказав в ефірі телемарафону.
Знищення крейсера "Москва"
Плетенчук спростував інформацію від NYT, що Україна нібито отримувала координати від США щодо місцезнаходження крейсера "Москва".
"Операція щодо знищення цього корабля, флагмана Чорноморського флоту, була повністю спланована і виконана виключно Військово-морськими силами", — наголосив він.
За його словами, вогневе ураження погоджувалося виключно з українським вищим керівництвом.
Нагадаємо, The New York Times писало про те, що США нібито розгнівалися на Україну через потоплення крейсера "Москва" без попередження.
А президент США Дональд Трамп розізлився на російського диктатора Володимира Путіна через продовження російської війни в Україні.
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