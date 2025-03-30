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Знищення крейсера Москва — у ВМС відреагували на статтю NYT

30 березня 2025 20:33
Євгенія Брюховецька - редактор
У ВМС відповіли, чи допомагали США у знищенні "Москви"
Речник ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Новинарня
Євгенія Брюховецька - редактор

Речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук спростував інформацію The New York Times про нібито допомогу США у знищенні крейсера "Москва". Він заявив, що цим займалися виключно ВМС.

Про це Плетенчук сказав в ефірі телемарафону.

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Плетенчук спростував інформацію від NYT, що Україна нібито отримувала координати від США щодо місцезнаходження крейсера "Москва".

"Операція щодо знищення цього корабля, флагмана Чорноморського флоту, була повністю спланована і виконана виключно Військово-морськими силами", — наголосив він.

За його словами, вогневе ураження погоджувалося виключно з українським вищим керівництвом.

Нагадаємо, The New York Times писало про те, що США нібито розгнівалися на Україну через потоплення крейсера "Москва" без попередження.

А президент США Дональд Трамп розізлився на російського диктатора Володимира Путіна через продовження російської війни в Україні.

США ЗСУ ВМС війна в Україні Дмитро Плетенчук
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