В ВМС ответили, помогали ли США в уничтожении "Москвы"

Уничтожение крейсера Москва — в ВМС отреагировали на статью NYT
Представитель Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук опроверг информацию The New York Times о якобы помощи США в уничтожении крейсера "Москва". Он заявил, что этим занимались исключительно ВМС.
Об этом Плетенчук сказал в эфире телемарафона.
Уничтожение крейсера "Москва"
Плетенчук опроверг информацию от NYT, что Украина якобы получала координаты от США относительно местонахождения крейсера "Москва".
"Операция по уничтожению этого корабля, флагмана Черноморского флота, была полностью спланирована и выполнена исключительно Военно-морскими силами", — подчеркнул он.
По его словам, огневое поражение согласовывалось исключительно с украинским высшим руководством.
Напомним, The New York Times писало о том, что США якобы разгневались на Украину из-за потопления крейсера "Москва" без предупреждения.
А президент США Дональд Трамп разозлился на российского диктатора Владимира Путина из-за продолжения российской войны в Украине.
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