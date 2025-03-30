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Уничтожение крейсера Москва — в ВМС отреагировали на статью NYT

30 марта 2025 20:33
Евгения Брюховецкая - редактор
В ВМС ответили, помогали ли США в уничтожении "Москвы"
Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Фото: Новинарня
Евгения Брюховецкая - редактор

Представитель Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук опроверг информацию The New York Times о якобы помощи США в уничтожении крейсера "Москва". Он заявил, что этим занимались исключительно ВМС.

Об этом Плетенчук сказал в эфире телемарафона.

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Плетенчук опроверг информацию от NYT, что Украина якобы получала координаты от США относительно местонахождения крейсера "Москва".

"Операция по уничтожению этого корабля, флагмана Черноморского флота, была полностью спланирована и выполнена исключительно Военно-морскими силами", — подчеркнул он.

По его словам, огневое поражение согласовывалось исключительно с украинским высшим руководством.

Напомним, The New York Times писало о том, что США якобы разгневались на Украину из-за потопления крейсера "Москва" без предупреждения.

А президент США Дональд Трамп разозлился на российского диктатора Владимира Путина из-за продолжения российской войны в Украине.

США ВСУ ВМС война в Украине Дмитрий Плетенчук
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